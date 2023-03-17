Россия внесла в стоп-лист еще 23 гражданина Великобритании

"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей Вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)", - указали в российском министерстве.