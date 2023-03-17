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53 минуты назад

Путин примет верительные грамоты нового посла США в апреле

ТАССиещё 2

Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов части стран, в том числе США, сообщил журналистам в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Путин примет верительные грамоты нового посла США в апреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17-18 новых послов вручат свои верительные грамоты", - сказал представитель Кремля. "США входят [в это число]", - ответил Ушаков на вопрос ТАСС.

Сенат Конгресса США 21 декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России, в конце января она прибыла в Москву. Трейси - первая женщина на посту посла США в РФ. В конце ноября дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. Традиционно в ходе таких мероприятий президент РФ выступает перед иностранными дипломатами и дает свою оценку основным тенденциям в международных делах и двусторонним отношениям с конкретными государствами. На такие церемонии приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ за последнее время.

Политика,Линн Трейси,Юрий Ушаков,Владимир Путин,Конгресс США,
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