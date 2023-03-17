Путин примет верительные грамоты нового посла США в апреле

Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов части стран, в том числе США, сообщил журналистам в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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"В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17-18 новых послов вручат свои верительные грамоты", - сказал представитель Кремля. "США входят [в это число]", - ответил Ушаков на вопрос ТАСС.

Сенат Конгресса США 21 декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России, в конце января она прибыла в Москву. Трейси - первая женщина на посту посла США в РФ. В конце ноября дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций.