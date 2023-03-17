Латвия запретила въезд 35 российским певцам, актерам и политологам

Латвия внесла в черный список 35 россиян, в числе которых актеры, телеведущие и политологи. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

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Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Латвии, министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих спецоперацию России на Украине. Отмечается, что решение было принято в соответствии с частью второй статьи 61-й закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию указанным лицам на неустановленное время.