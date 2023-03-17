Латвия запретила въезд 35 российским певцам, актерам и политологам

Латвия внесла в черный список 35 россиян, в числе которых актеры, телеведущие и политологи. Об этом сообщается на сайте МИД республики.
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Латвии, министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих спецоперацию России на Украине. Отмечается, что решение было принято в соответствии с частью второй статьи 61-й закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию указанным лицам на неустановленное время.
В числе россиян, попавших в латвийский «черный список», бывший глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, исполнители Shaman, Аким Апачев, Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, а также журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России приняло решение о добавлении в санкционный список министров, депутатов парламентов и общественных деятелей, а также журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии.