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34 минуты назад

В ЛДПР отреагировали на появление пиджака Жириновского на аукционе

Lenta.ru

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сообщил в разговоре с «Лентой.ру», что партия не имеет отношения к выставленному ранее на аукцион красному пиджаку покойного лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

В ЛДПР отреагировали на появление пиджака Жириновского на аукционе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы ничего из вещей Жириновского не продаем. Его личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты — все в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать», — заявил Дюпин.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане.

17 марта появилась информация о том, что красный пиджак, который носил покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, был выставлен на аукцион. Данный предмет гардероба планируют продать за 250 тысяч рублей. Отмечается, что в нем политик посещал заседания Государственной Думы.

Бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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