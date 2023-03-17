Красный пиджак Жириновского выставили на торги

Аукционный дом «Литфонда» выставил на продажу красный пиджак покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Стартовая цена составляет 250 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте организации.

В описании лота отмечается, что пиджак представляет собой коллекционную ценность. В нем политик посещал заседания Государственной Думы. В последствии Жириновский подарил его телеведущему Александру Гордону во время эфира передачи «Политика» в 2014 году. На сайте отмечается, что пиджак находится в хорошем состоянии, имеются следы бытования.

Аукцион состоится 23 марта в 19:00. На нем будут представлены редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты, открытки, исторические бумаги.