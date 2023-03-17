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57 минут назад

Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом и моджахедами в Афганистане

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале показала фото главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена с моджахедами и автоматом АК-47 в руках в Афганистане.

Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом и моджахедами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Публикация была сделана в ответ на его слова о верховенстве права в Королевстве и отказ министра дать разрешение Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках».

«Для визуализации соблюдения Ларсом верховенства права публикую его фото во время «ознакомительной» поездки в Афганистан в 1988 г. Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды (видимо, юристы). "Мы поддержали местное население против оккупационной власти… Мы видели, как эти русские бомбардировщики пролетали над равниной, в основном там, где мы только что были, и сбрасывали бомбы. Если бы я знал, что это так опасно, не знаю, поехал бы туда», — сказал Ларс Лёкке Расмуссен", — написала Захарова.

Ранее Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Москва не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на «Северных потоках». Дипломат подчеркнул, что в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

Политика,Ларс Расмуссен,Мария Захарова,МИД России,
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