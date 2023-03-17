Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом и моджахедами

«Для визуализации соблюдения Ларсом верховенства права публикую его фото во время «ознакомительной» поездки в Афганистан в 1988 г. Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды (видимо, юристы). "Мы поддержали местное население против оккупационной власти… Мы видели, как эти русские бомбардировщики пролетали над равниной, в основном там, где мы только что были, и сбрасывали бомбы. Если бы я знал, что это так опасно, не знаю, поехал бы туда», — сказал Ларс Лёкке Расмуссен", — написала Захарова.