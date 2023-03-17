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1 час назад

Песков раскрыл планы Си Цзиньпина о посещении других городов России

Lenta.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию посетит только Москву. Планы китайского лидера раскрыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков: Си Цзиньпин во время визита в РФ посетит только Москву
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отвечая на вопрос, посетит ли председатель КНР только столицу или помимо нее еще какой-то российский город, Песков сказал: «Москву».

Ранее стала известна дата встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — заявили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Политика,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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