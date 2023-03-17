Опрос ФОМ: Путину доверяют 77% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, показали результаты опроса фонда «Общественного мнения».

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Согласно данным опроса, 80% респондентов положительно оценивают работу президента на его посту. При этом 10% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

77% жителей России доверяют Путину, 13% выразили недоверие, еще 10% опрошенных затруднились дать какой-либо ответ. 54% респондентов считают, что правительство РФ работает хорошо.

Опрос проводился с 10 по 12 марта. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

10 марта ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%. Еще 76,7% одобряли его деятельность.