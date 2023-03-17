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22 минуты назад

Опрос ФОМ: Путину доверяют 77% россиян

Газета.Ru

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, показали результаты опроса фонда «Общественного мнения».

Опрос ФОМ: Путину доверяют 77% россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным опроса, 80% респондентов положительно оценивают работу президента на его посту. При этом 10% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

77% жителей России доверяют Путину, 13% выразили недоверие, еще 10% опрошенных затруднились дать какой-либо ответ. 54% респондентов считают, что правительство РФ работает хорошо.

Опрос проводился с 10 по 12 марта. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

10 марта ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%. Еще 76,7% одобряли его деятельность.

Более половины респондентов положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ. Показатели составили 53,3% и 52,1% соответственно.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",ВЦИОМ,Правительство РФ,
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