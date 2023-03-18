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1 час назад

Небензя назвал условия Москвы для продления зерновой сделки через 60 дней

BFM.RUиещё 12

Москва рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении российской части. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в адрес замгенсека организации Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД Ребекки Гринспан, передает РИА Новости, ссылаясь на копию письма, которое есть в распоряжении агентства.

«Рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки», — говорится в письме.

Дальнейшая судьба продуктовой сделки будет зависеть и от того, подключат ли Россельхозбанк к SWIFT, а также от ряда других требований (возобновления поставок в Россию сельхозтехники, снятия ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновления работы аммиачного трубопровода, разблокировки счетов и финдеятельности российских компаний по производству удобрений), говорится также в письме российского постпреда.

МИД опроверг данные о продлении зерновой сделки на 120 дней

В субботу днем министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что сделку продлили на 120 дней. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила все стороны о продлении соглашения только на 60 дней как в устной форме, так и направив специальные ноты.

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