Путин примет Лукашенко в Москве

Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко 6 апреля в Москве. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника.

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Отмечается, что в этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где Белоруссия и Россия будут представлены первыми лицами. По данным источников, на мероприятии будут затронуты темы противостоянию санкционному давлению, а также вопросы безопасности. Последняя очная встреча Путина и Лукашенко прошла 19 декабря 2022 года в Минске.