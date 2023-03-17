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1 час назад

"Ведомости": Путин примет Лукашенко в Москве 6 апреля

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко 6 апреля в Москве. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника.

Путин примет Лукашенко в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где Белоруссия и Россия будут представлены первыми лицами. По данным источников, на мероприятии будут затронуты темы противостоянию санкционному давлению, а также вопросы безопасности. Последняя очная встреча Путина и Лукашенко прошла 19 декабря 2022 года в Минске.

Ранее Лукашенко заявил, что 24 февраля провел продолжительный разговор с Путиным. 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что глава российского государства Владимир Путин не передавал послание китайским властям через своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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