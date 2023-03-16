Захарова отреагировала на заявление Дании о «Северный потоках»

Заявление главы МИД Дании Лекке Расмуссена о недопуске российских специалистов к расследованию терактов на экспортных газопроводах является махинацией и «настоящим лохотроном», рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Захарова прокомментировала слова датского коллеги в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Дипломат уточнила, что в Расмуссен назвал страну правовым государством. Тем самым, добавила она, чиновник подчеркнул, что исследование взрывов на «Северных потоках» следует рассматривать как правильное априори.

Кроме того, глава МИД Дании предупредил, что итоги расследования будут озвучены только после его завершения.

«Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон», - заметила Захарова.

По ее оценке, западные лидеры для самих себя разыгрывают своего рода аттракцион. Она добавила, что их слова мировое сообщество давно перестало воспринимать как заслуживающие доверия.

«Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают», - полагает дипломат.

Захарова напомнила, что в проект газопроводов были вложены большие денежные средства. Соответственно, инвесторы требуют от страховых компаний положенные по договорам компенсации. Страховщики, в свою очередь, не могут так просто отдать деньги, им требуется ознакомиться с результатами расследования.

Представитель МИД напомнила, что трубы принадлежат России, по ним шел российский газ. Следовательно, Москва, так же как и другие инвесторы, имеет право ознакомиться с выводами экспертов.