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18 минут назад

Матвиенко назвала государственным терактом подрыв "Северных потоков"

Газета.Ru

Спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко назвала государственным терактом подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», «он не мог быть совершен на любительском уровне». Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко назвала государственным терактом подрыв "Северных потоков"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, инцидент является высокотехнологичной операцией, к которой необходимо готовится заранее.

«Это специальное оборудование, специальные взрывчатые вещества, подводный, надводный вход, это обученные люди. Она не могла быть совершена на любительском уровне», — считает Матвиенко.

Она утверждает, что подрыв «Северных потоков» является «государственным террористическим актом». Матвиенко отметила, что сделать подобное в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно, если даже это не было сделано по их указанию.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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