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8 минут назад

«Настоящий лохотрон»: Захарова отреагировала на заявление Дании о «Северный потоках»

Вечерняя Москваиещё 6

Решение властей Дании не допустить Россию до расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является махинацией. Об этом в четверг, 16 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отреагировала на заявление Дании о «Северный потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, датская сторона назвала себя правовым государством и заявила, что они проведут объективное расследование. Копенгаген пообещал поделиться результатами с Москвой.

— Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, который, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают, — заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Заявление о недопуске России к расследованию инцидента на газопроводах 16 марта сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Дания отказалась допустить РФ к расследованию взрывов "Севпотоков"

Россию никогда не включат в группу стран, занимающихся расследованием инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. Это может раскрыть нелицеприятные подробности организованного США и рядом стран ЕС теракта, пояснил он.

Политика,Юрий Светов,Ларс Расмуссен,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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