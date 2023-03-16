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59 минут назад

Захарова: ситуация с беспилотником нужна США, чтобы перебить финансовую повестку

ТАССиещё 1

Вашингтон использует инцидент с беспилотником над Черным морем, чтобы отвлечь внимание от проблем в финансовой сфере. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Захарова рассказала, зачем США нужна ситуация с беспилотником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Катастрофическая ситуация на американских финансовых полях. Вы знаете, что там происходит: инфляция, падение трех американских банков, если у кого-то есть сомнения, серьезные ли это банки, я могу подтвердить - это не однодневные банки. То есть нужно каким-то образом перебивать повестку", - сказала она, комментируя инцидент с американским беспилотником в районе Черного моря.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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