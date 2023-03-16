Захарова рассказала, зачем США нужна ситуация с беспилотником

"Катастрофическая ситуация на американских финансовых полях. Вы знаете, что там происходит: инфляция, падение трех американских банков, если у кого-то есть сомнения, серьезные ли это банки, я могу подтвердить - это не однодневные банки. То есть нужно каким-то образом перебивать повестку", - сказала она, комментируя инцидент с американским беспилотником в районе Черного моря.