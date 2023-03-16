Матвиенко призвала Францию покаяться перед алжирским народом

«И, конечно, те ужасы, которые мы здесь увидели, сколько зла, сколько преступлений было совершено за годы колониализма — это вообще такой урок будущим поколениям. И, конечно же, страны, в данном случае Франция и другие страны, которые колонизировали страны Африки и другие, они должны каяться, всю жизнь каяться и становиться на колени перед алжирским народом за те преступления, которые они совершили», — цитирует ТАСС Матвиенко.