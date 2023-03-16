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1 час назад

Матвиенко призвала Францию покаяться перед алжирским народом

Парламентская газета

Франции следует покаяться перед алжирским народом за преступления, которые она совершила в период колониализма. Об этом в четверг в ходе официального визита в Алжир заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко призвала Францию покаяться перед алжирским народом
Фото: Пресс-служба Совета ФедерацииПресс-служба Совета Федерации

Как писала «Парламентская газета», с 15 марта Матвиенко находится с официальным визитом в Алжире. В четверг она провела встречу с президентом Абдельмаджидом Теббуном и председателем Национального Народного Собрания страны Брахимом Бугали.

Спикер Совфеда назвала алжирский народ мужественным и героическим, отметив, что граждане создали все условия для процветания своего государства.

«И, конечно, те ужасы, которые мы здесь увидели, сколько зла, сколько преступлений было совершено за годы колониализма — это вообще такой урок будущим поколениям. И, конечно же, страны, в данном случае Франция и другие страны, которые колонизировали страны Африки и другие, они должны каяться, всю жизнь каяться и становиться на колени перед алжирским народом за те преступления, которые они совершили», — цитирует ТАСС Матвиенко.

При этом, по ее словам, Парижу следует возместить ущерб, который он нанес Алжиру в ходе ядерных испытаний и при выкачивании из Алжира всех ресурсов.

Ранее председатель Совета Нации Алжира Салах Гуджил в ходе встречи с Матвиенко заявил, что события на Украине отражаются на всех странах. При этом мир, по его мнению, вновь вернулся к холодной войне.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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