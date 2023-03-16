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1 час назад

Путин на съезде РСПП много шутил и рассказал частушку про Ленина

ТАСС

Президент Владимир Путин больше двух часов беседовал с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), который представляет интересы отечественных компаний. И хотя все темы были очень серьезными, общение шло активно и с юмором.

Путин на съезде РСПП много шутил и рассказал частушку про Ленина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время заседания Путин несколько раз нацеливался выбрать вопрошающих, но в основном глава РСПП Александр Шохин сам определял, кому передать слово. После одной из таких своих попыток глава государства запротестовал: "Это произвол!"

Ближе к концу встречи он увидел, что некий бизнесмен тянет руку, и предложил дать ему слово.

"Поднимает [руку], его сажают тут же, и все. Где мы находимся?" - поинтересовался президент. На что глава РСПП возразил: "Мы еще никого не сажали из членов [объединения]". "И слава богу!" - отреагировал глава государства.

Продолжая разговор, Шохин предложил обсудить силовое давление на бизнес.

"Давайте!" - согласился Путин. Вновь услышав просьбу выступить, он обратился непосредственно к предпринимателю и поддержал его: "Они вас душат, я вижу! Мы будем вместе! Будем бороться с этой бюрократией!"

В это время слово взял другой участник встречи, который должен был выступать по плану. Выслушав его рассказ о технологиях в средствах массовой информации, глава государства признался:

"Честно говоря, я не понял, о чем идет речь". "Но я помню такую детскую частушечку: "Я девочка-припевочка, танцую и пою, я Ленина не знаю, но я его люблю", - процитировал он.

После чего Путин попросил все же передать микрофон бизнесмену, тянувшему руку. Тот, помимо прочего, упомянул о своих детях, обронив такую фразу:

"Кому-то больше повезло - у кого-то сыновья есть, а у меня две дочери". Прервав его, президент потребовал: "Заберите свои слова назад немедленно!" "Вас домой не пустят больше! Что вы сказали! "Кому-то больше повезло". У меня тоже есть дети", - возмутился глава государства.

Политика,Александр Шохин,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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