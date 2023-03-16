В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
11 минут назад

В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об источнике сил президента России Владимира Путина. Он признался, что не знает, откуда их черпает глава государства при столь напряженном графике, его цитирует РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эту загадку пытаются все решить последние 22 года», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта, это отчасти связано с большой продолжительностью съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«А теперь?»: Путин спросил бизнес о надежности хранения активов за рубежом

16 марта глава государства выступил на съезде РСПП в Москве. В частности, он заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий