Захарова усомнилась в компетентности представителя генсека ООН

Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил о сроках, указанных в подписанном в Стамбуле соглашении. Он заявил, что в договоре предусматривалась пролонгация на 120 дней.
Захарова подчеркнула, что сделка была продлена на 60 дней.
По ее словам, накануне Дюжаррик сообщил, что ему неизвестно о событиях в Киево-Печерской лавре.
Дипломат предположила, что два таких заявления подряд от одного и того же человека могут свидетельствовать о его некомпетентности.
Напомним, что в начале 2023 года официальные лица сделали ряд высказываний о продуктовой сделке. В США и на Украине призвали продлить ее на максимальный срок, а также попросили расширить рамки соглашения. В России высказались за прекращение действия договора.
Вместе с тем, после многосторонних консультаций, Москва согласилась на пролонгацию сделки, но с условием ограничения по срокам ее действия.