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55 минут назад

Захарова усомнилась в компетентности представителя генсека ООН

Илья Родин

Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Захарова усомнилась в компетентности представителя генсека ООН
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил о сроках, указанных в подписанном в Стамбуле соглашении. Он заявил, что в договоре предусматривалась пролонгация на 120 дней.

Захарова подчеркнула, что сделка была продлена на 60 дней.

По ее словам, накануне Дюжаррик сообщил, что ему неизвестно о событиях в Киево-Печерской лавре.

Дипломат предположила, что два таких заявления подряд от одного и того же человека могут свидетельствовать о его некомпетентности.

Турция захотела продлить зерновую сделку на 120 дней

Напомним, что в начале 2023 года официальные лица сделали ряд высказываний о продуктовой сделке. В США и на Украине призвали продлить ее на максимальный срок, а также попросили расширить рамки соглашения. В России высказались за прекращение действия договора.

Вместе с тем, после многосторонних консультаций, Москва согласилась на пролонгацию сделки, но с условием ограничения по срокам ее действия.

Политика,Стефан Дюжаррик,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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