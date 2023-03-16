Захарова усомнилась в компетентности представителя генсека ООН

Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил о сроках, указанных в подписанном в Стамбуле соглашении. Он заявил, что в договоре предусматривалась пролонгация на 120 дней.

Захарова подчеркнула, что сделка была продлена на 60 дней.

По ее словам, накануне Дюжаррик сообщил, что ему неизвестно о событиях в Киево-Печерской лавре.

Дипломат предположила, что два таких заявления подряд от одного и того же человека могут свидетельствовать о его некомпетентности.

Напомним, что в начале 2023 года официальные лица сделали ряд высказываний о продуктовой сделке. В США и на Украине призвали продлить ее на максимальный срок, а также попросили расширить рамки соглашения. В России высказались за прекращение действия договора.