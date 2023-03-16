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1 час назад

МИД России прокомментировал перенос памятника в Софии

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перенос советского памятника из центра болгарской столицы.

МИД России прокомментировал перенос памятника в Софии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Захаровой, перенос памятника является показателем желания некоторых политиков Болгарии показать свою способность выполнять ожидания лидеров стран Запада. Захарова также добавила, что видит связь этой инициативы с приближающимися парламентскими выборами в Болгарии.

«Вот теперь этой самой разменной монетой стали памятники тем, кто освобождал Болгарию», – добавила она.

Ранее депутаты городского совета Софии проголосовали за демонтаж и перемещении памятника Советской армии из центра столицы Болгарии.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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