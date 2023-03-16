МИД России прокомментировал перенос памятника в Софии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перенос советского памятника из центра болгарской столицы.
По мнению Захаровой, перенос памятника является показателем желания некоторых политиков Болгарии показать свою способность выполнять ожидания лидеров стран Запада. Захарова также добавила, что видит связь этой инициативы с приближающимися парламентскими выборами в Болгарии.
«Вот теперь этой самой разменной монетой стали памятники тем, кто освобождал Болгарию», – добавила она.
Ранее депутаты городского совета Софии проголосовали за демонтаж и перемещении памятника Советской армии из центра столицы Болгарии.