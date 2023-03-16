Захарова обвинила США в шантаже Швейцарии в вопросе реэкспорта оружия Украине

Дипломат обратила внимание на заявления американского посла в Берне Скотта Миллера о том, что Москва получает выгоду от запрета Берна на реэкспорт, поэтому Швейцария "не может претендовать на нейтралитет и позволять одной или обеим сторонам использовать свои законы в своих интересах".