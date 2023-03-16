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35 минут назад

«Не уважаешь символы»: Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн РФ

Вечерняя Москваиещё 3

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России. Об этом в четверг, 16 марта, он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

— Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн? Давайте... в судебном порядке лишать гражданства, — сказал он.

Аксенов добавил, что нужно уважать и гордиться Россией, а также чувствовать себя частью великого народа.

Также глава Крыма сообщил, что будет с квартирой президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Нынешний глава государства приобрел недвижимость до воссоединения полуострова с Россией.

России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

Опрошенные эксперты рассказали «Вечерней Москве», что этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Киеву непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».

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