Аксенов: в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры "мутных персонажей"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме, в котором расположены апартаменты украинского президента Владимира Зеленского, есть квартиры других «мутных персонажей». Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым-24».
«В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идет выборка. Это не в первую очередь», — сказал глава региона.
Ранее Аксенов рассказал, что квартиры Зеленского и некоторых его соседей по многоквартирному дому в Ялте готовятся включить в список национализации. По информации Telegram-канала Mash, украинский президент оплатил коммунальные платежи в своей ялтинской квартире почти на год вперед.
До этого глава Крыма говорил, что квартира президента Украины в Ливадии будет передана малообеспеченным или многодетным семьям. По его словам, первый аукцион по продаже национализированных объектов проведут в июне.
В октябре прошлого года Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с Украиной. Госсовет республики принял решение о национализации около 500 объектов, в том числе собственность олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. На данный момент национализировано около 700 объектов.