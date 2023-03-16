Аксенов: в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры "мутных персонажей"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме, в котором расположены апартаменты украинского президента Владимира Зеленского, есть квартиры других «мутных персонажей». Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым-24».

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«В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идет выборка. Это не в первую очередь», — сказал глава региона.

Ранее Аксенов рассказал, что квартиры Зеленского и некоторых его соседей по многоквартирному дому в Ялте готовятся включить в список национализации. По информации Telegram-канала Mash, украинский президент оплатил коммунальные платежи в своей ялтинской квартире почти на год вперед.

До этого глава Крыма говорил, что квартира президента Украины в Ливадии будет передана малообеспеченным или многодетным семьям. По его словам, первый аукцион по продаже национализированных объектов проведут в июне.