В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Квартиры Зеленского и его соседей в Крыму готовятся включить в список национализации

ТАСС

Квартиры президента Украины Владимира Зеленского, а также некоторых его соседей по многоквартирному дому в Ялте, готовятся включить в список национализации, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

Квартиры Зеленского и его соседей в Крыму включат в список национализации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По квартирам [которые подлежат национализации] мы готовим выборку, но это не первоочередные задачи. В первую очередь решали вопрос о крупных объектах, приносящих доходы вражеской стороне - тех, кто имеет прямое отношение к финансированию врага", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о квартире Зеленского.

Ранее глава Крыма поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Госсовет республики на февральской сессии принял решение о национализации около 500 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев". Всего национализировано около 700 объектов.

Политика,Сергей Тарута,Владимир Зеленский,Арсений Яценюк,Ринат Ахметов,Сергей Аксенов,Судостроительный завод "Залив",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий