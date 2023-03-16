Квартиры Зеленского и его соседей в Крыму включат в список национализации

Квартиры президента Украины Владимира Зеленского , а также некоторых его соседей по многоквартирному дому в Ялте, готовятся включить в список национализации, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала " Крым-24 ".

"По квартирам [которые подлежат национализации] мы готовим выборку, но это не первоочередные задачи. В первую очередь решали вопрос о крупных объектах, приносящих доходы вражеской стороне - тех, кто имеет прямое отношение к финансированию врага", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о квартире Зеленского.

Ранее глава Крыма поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Госсовет республики на февральской сессии принял решение о национализации около 500 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев". Всего национализировано около 700 объектов.