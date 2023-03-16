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18 минут назад

Аксенов оценил шансы Украины захватить Крым

Lenta.ru

Украина не сможет захватить Крым после того, как там возвели фортификационные сооружения, а также сформировали его оборону. Об этом, оценивая шансы Киева, заявил глава полуострова Сергей Аксенов, его цитирует ТАСС.

«Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются», — сказал Аксенов.

По его словам, на полуострове все спокойно и ему ничего не угрожает. С помощью западных беспилотников, поставляемых Украине, оборону Крыма пытаются изучить, сказал глава полуострова, подчеркнув, что реализация всех поручений по безопасности и обороне Крыма помогут минимизировать возможный ущерб от этого.

Аксенов: работы по созданию линии обороны в Крыму продолжаются

Ранее, рассказывая о строительстве оборонительной линии в Крыму, Аксенов сообщал, что возведение фортификационных сооружений движется по плану. Он объяснил, что тема строительства линии не может быть полно раскрыта в публичном поле, отметив, что при возведении линии учитывается опыт боевых действий, а на ее строительстве работает большое число людей.

Идею построить фортификационную линию в Крыму поддержал президент России Владимир Путин, заявлял Аксенов. Тогда глава Крыма сказал, что если линия обороны не пригодится, то по ней будут потом водить экскурсии.

Политика,Видео,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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