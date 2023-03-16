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29 минут назад

МИД РФ: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией

Алиса Селезнёва

США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита «Россия-Африка» шантажируют страны континента, пытаясь помещать их сотрудничеству с Москвой. Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

МИД РФ: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, африканских лидеров «буквально осаждают» делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из США, так и из Канады, Великобритании и Евросоюза.

«Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», - констатировал он.

Дипломат также обратил внимание на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что Запад готов быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций, назвав его «еще одним примером шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках африканского турне посетил ЮАР, председательствующую в этом году в БРИКС. Он также побывал с визитом в Эсватини и Анголе.

При этом издание Al Jazeera констатировало, что процесс расширения партнерства России со странами Африки уже начался. Москве уже удалось установить прочные отношения с Алжиром, Марокко, ЮАР и другими государствами, отметило оно.

Политика,Олег Озеров,Джанет Йеллен,Сергей Лавров,МИД России,БРИКС,Казначейство США,ЕС,
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