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45 минут назад

Путин отметил вклад жителей Сибири в защиту суверенитета и целостности России

ТАСС

Сибиряки достойно продолжают традиции отцов и дедов, защищают суверенитет и целостность Родины. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам форума "История для будущего. Время быть первыми". Послание зачитал в четверг помощник главы государства Владимир Мединский.

Путин отметил вклад жителей Сибири в защиту суверенитета и целостности России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы (сибиряки - прим. ТАСС) достойно продолжаете традиции отцов и дедов, защищаете суверенитет, целостность нашей страны, выпускаете продукцию военного назначения, поддерживаете семьи участников специальной военной операции", - отмечается в обращении Путина.

Он также обратил внимание на то, что "жители Сибири во все времена отличались широтой души, их отличало упорство и щедрость, мужество и отвага, искреннее стремление быть первыми и в работе, и в бою", они отважно сражались в годы Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту в шахтах, на заводах и оборонных предприятиях, приближали победу.

"Многие сибирские города удостоены почетного звания "Город трудовой доблести", - указывается в послании главы государства.

Президент выразил уверенность, что форум, "призванный обсудить такие важные темы, как сохранение преемственности поколений, традиций беззаветного служения Родине, пройдет на высоком уровне", позволит участникам обменяться накопленным опытом, а его инициативы обязательно воплотятся в реальные дела и начинания.

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,
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