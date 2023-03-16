Путин отметил вклад жителей Сибири в защиту суверенитета и целостности России

Сибиряки достойно продолжают традиции отцов и дедов, защищают суверенитет и целостность Родины. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам форума "История для будущего. Время быть первыми". Послание зачитал в четверг помощник главы государства Владимир Мединский .

Он также обратил внимание на то, что "жители Сибири во все времена отличались широтой души, их отличало упорство и щедрость, мужество и отвага, искреннее стремление быть первыми и в работе, и в бою", они отважно сражались в годы Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту в шахтах, на заводах и оборонных предприятиях, приближали победу.