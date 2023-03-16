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1 час назад

Нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве стало бы объявлением войны – Антонов

Москва24иещё 2

Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

Так дипломат прокомментировал угрозы некоторых законодателей в США, в частности, сенатора Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты в международном воздушном пространстве, если они будут сближаться с военно-воздушной техникой США.

"На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!" – добавил Антонов.

Ранее посол РФ в Вашингтоне заявил, что американские беспилотники занимаются сбором разведывательной информации, которая затем используется киевским режимом для ударов по российским вооруженным силам и территории.

14 марта сообщалось, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды.

Антонов: РФ продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов

В Минобороны РФ объяснили, что беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резких маневров, в результате чего он упал в воду. В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли вооружение и не вступали в контакт с БПЛА.

Политика,Видео,Линдси Грэм,Анатолий Антонов,Минобороны России,
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