Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

Так дипломат прокомментировал угрозы некоторых законодателей в США, в частности, сенатора Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты в международном воздушном пространстве, если они будут сближаться с военно-воздушной техникой США.

"На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!" – добавил Антонов.

Ранее посол РФ в Вашингтоне заявил, что американские беспилотники занимаются сбором разведывательной информации, которая затем используется киевским режимом для ударов по российским вооруженным силам и территории.

14 марта сообщалось, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды.