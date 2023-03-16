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51 минуту назад

Посол Антонов: Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов

Газета.Ru

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия продолжает контактировать с США для предотвращения инцидентов, передает РИА Новости. Как отметил дипломат, Российская Федерация не стремимся к конфликту с ядерной державой.

Антонов: РФ продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

По его словам, РФ "продолжает поддерживать контакты" с Соединенными Штатами, в том числе по линии Министерства обороны, "с целью предотвращения непреднамеренных коллизий". "Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией", - продолжил Антонов. Он также заявил, что российская сторона сделала все для предотвращения авиаинцидента с участием американского БПЛА над Черным морем, который произошел 14 марта.

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"Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий - заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО (специальной военной операции на Украине. - "Газета.Ru") границах района временного режима использования воздушного пространства", - указал Антонов.

Он почеркнул, что непрофессионализм в данной ситуации военные США, а не российские пилоты. "Конечно, Пентагону обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес", - сказал дипломат.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские истребители совершили "опасные, безрассудные и непрофессиональные действия в международном воздушном пространстве над Черным морем", когда "сбросили топливо" на американский беспилотник MQ-9, "выполнявший плановые операции в международном воздушном пространстве", затем один из самолетов "ударил" дрон, что привело к его падению в море. В Минобороны РФ, комментируя инцидент, указали, что американский БПЛА летел с выключенными транспондерами в сторону государственной границы России, истребители РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали с объектом в контакт, а дрон упал в Черное море из-за резкого маневрирования.

Политика,Ллойд Остин,Анатолий Антонов,Минобороны России,Пентагон,
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