Антонов: РФ продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия продолжает контактировать с США для предотвращения инцидентов, передает РИА Новости. Как отметил дипломат, Российская Федерация не стремимся к конфликту с ядерной державой.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

По его словам, РФ "продолжает поддерживать контакты" с Соединенными Штатами, в том числе по линии Министерства обороны, "с целью предотвращения непреднамеренных коллизий". "Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией", - продолжил Антонов. Он также заявил, что российская сторона сделала все для предотвращения авиаинцидента с участием американского БПЛА над Черным морем, который произошел 14 марта.

Видео дня

"Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий - заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО (специальной военной операции на Украине. - "Газета.Ru") границах района временного режима использования воздушного пространства", - указал Антонов.

Он почеркнул, что непрофессионализм в данной ситуации военные США, а не российские пилоты. "Конечно, Пентагону обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес", - сказал дипломат.