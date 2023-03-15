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18 минут назад

Путин пообщался с новым и.о. губернатора Чукотки Кузнецовым

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с новым исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин пообщался с новым и.о. губернатора Чукотки Кузнецовым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Говоря о своем назначении, Кузнецов пообещал «служить Родине там, где он нужен».

«Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором Вы говорите, я буду рад быть там полезным», — сказал он, выражая благодарность Путину за оказанное доверие.

Президент, в свою очередь, пожелал ему удачи на новом посту.

Ранее пост главы Чукотского автономного округа занимал Роман Копин.

Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Политика,Владислав Кузнецов,Роман Копин,Владимир Путин,
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