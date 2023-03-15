Путин пообщался с новым и.о. губернатора Чукотки Кузнецовым

«Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором Вы говорите, я буду рад быть там полезным», — сказал он, выражая благодарность Путину за оказанное доверие.