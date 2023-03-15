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1 час назад

Путин назначил и. о. главы Чукотки первого зампреда правительства ЛНР Кузнецова

Газета.Ruиещё 5

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Его слова передает ТАСС.

Путин назначил Владислава Кузнецова и.о. главы Чукотки
Фото: Татьяна Уварова/Пресс-служба Губернатора Курганской областиТатьяна Уварова/Пресс-служба Губернатора Курганской области

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, Путин провел рабочую встречу с Кузнецовым по видео-конференц-связи.

Ранее пост главы Чукотского автономного округа занимал Роман Копин.

Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Путин назначил Медведева на новую должность

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора ФСИН.

В феврале стало известно, что российский лидер обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20.

До этого Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности РФ.

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