Путин и Асад начали переговоры в Кремле

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.