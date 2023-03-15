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58 минут назад

Путин и Асад начали переговоры в Кремле

ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

Асад прибыл в Москву

Асад прибыл в Москву во вторник вечером. Утром в среду он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Политика,Видео,Башар Асад,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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