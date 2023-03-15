Путин: РФ стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета

Президент России Владимир Путин заявил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, что страна находится на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета.

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«Мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития», — отметил глава государства.

Он отметил, что, несмотря на эпоху перемен, система власти в стране работает стабильно и основана на доверии людей. Это доверие должно быть оправдано результатами работы и обеспечением справедливости, что особенно важно для русского человека, обратил внимание президент.

Роль органов прокуратуры в это трудно переоценить, работа ведомства важна для всех сфер жизни, но в современных условиях «важно вдвойне или втройне», подчеркнул Путин.