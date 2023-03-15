В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
50 минут назад

Путин предложил ответ на санкции Запада

Lenta.ruиещё 7

Президент России Владимир Путин предложил ответ на введенные против страны санкции Запада. Своей позицией по этому вопросу он поделился на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает РИА Новости.

Путин отметил, что в последние годы РФ сталкивается с санкционной агрессией, однако отечественная экономика и бизнес достойно реагируют на возникающие вызовы.

Президент призвал прокуроров поддерживать предпринимателей и помогать с ликвидацией избыточных административных барьеров.

«На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод», — считает Путин.

Эту работу он назвал очень тонкой и напомнил, что вести ее надо в законных рамках.

В России отреагировали на планы США ужесточить санкции

«Я прошу вас ее настроить», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что сложности 2022 года пошли на пользу российской экономике. По его словам, экономический суверенитет страны кратно вырос.

Политика,Видео,Владимир Путин,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий