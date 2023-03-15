Володин в шутку связал банковский кризис в США с Чубайсом

"А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке - банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста", - сыронизировал председатель Госдумы.