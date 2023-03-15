В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
17 минут назад

Володин в шутку связал банковский кризис в США с отъездом Чубайса из России

ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку связал кризис в банковском секторе США с отъездом из России бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса.

Володин в шутку связал банковский кризис в США с Чубайсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании Думы в ходе правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова Володин заявил, что сетевое хозяйство в РФ "после реформы Чубайса осталось разобрано".

Названа причина краха двух американских банков

"А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке - банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста", - сыронизировал председатель Госдумы.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.

Политика,В мире,Анатолий Чубайс,Николай Шульгинов,Вячеслав Володин,Роснано,Госдума,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий