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20 минут назад

Володин связал банковский кризис в США с Чубайсом

Lenta.ru

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин связал банковский кризис в США с бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, пошутив, что того «специально выпустили из России, чтобы все там развалить». Володина цитирует ТАСС.

Володин связал банковский кризис в США с Чубайсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе заседания нижней палаты парламента с участием министра энергетики Николая Шульгинова спикер ГД высказал мнение, что сетевое хозяйство в стране было разобрано из-за реформ Чубайса.

«А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста», — пошутил Володин.

10 марта в Калифорнии был закрыт Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. 12 марта власти США закрыли и крупный нью-йоркский Signature Bank. Инвесторы из-за общей паники стали распродавать акции не только американских, но и европейских банков, имеющих портфели облигаций.

После краха Silicon Valley банки и финансовые организации по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов.

Политика,В мире,Анатолий Чубайс,Николай Шульгинов,Вячеслав Володин,Роснано,Госдума,
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