«Полет» Путина на тренажере вертолета показали на видео

Во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ президент России Владимир Путин опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2. Видео «полета» главы государства опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как Путин, сидя за штурвалом пилота, выполнил взлет и пролетел над городом, после чего успешно приземлился. В это время на мультимедийном экране, который имитировал стекла в кабине вертолета, в зависимости от действий президента менялась картинка.

Как уточнило агентство, свой «полет» Путин совершил вместе с инструктором. Президент опробовал режимы управления вертолетом в разное время суток и выполнил несколько маневров.