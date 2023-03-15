В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
21 минуту назад

«Полет» Путина на тренажере вертолета показали на видео

Lenta.ruиещё 5

Во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ президент России Владимир Путин опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2. Видео «полета» главы государства опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как Путин, сидя за штурвалом пилота, выполнил взлет и пролетел над городом, после чего успешно приземлился. В это время на мультимедийном экране, который имитировал стекла в кабине вертолета, в зависимости от действий президента менялась картинка.

Как уточнило агентство, свой «полет» Путин совершил вместе с инструктором. Президент опробовал режимы управления вертолетом в разное время суток и выполнил несколько маневров.

По информации на сайте холдинга «Вертолеты России», Ми-171А2 — это многоцелевой вертолет тяжелого класса. Среди его особенностей выделяют высокий уровень безопасности, высокие характеристики, оборудование нового поколения и возможность выполнять широкий спектр задач в сочетании со сниженной стоимостью летного часа. Ми-171А2 был сертифицирован в 2017 году.

Политика,Видео,Владимир Путин,АО "Вертолеты России",
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий