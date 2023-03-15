Захарова оценила выступление британского дипломата на русском языке

Заявление политкоординатора постпредства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли о том, что в британском правительстве нет русофобии, циничны. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

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«Это очень жесткий, холодный расчет, этот расчет — он сквозит во всем... по большому счету [это] цинизм, потому что расчет, обернутый в лукавство и противоречащий реалиям», — так слова дипломата оценила Захарова.

Она также заявила, что в годы Второй Мировой войны пропаганда Третьего рейха обращалась к населению оккупированных территорий на их родном языке.