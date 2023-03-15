Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов

Министерство иностранных дел России ответило на заявление главы Минкульта Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской лавры.
Как сообщила в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, свобода вероисповедания в бывшей советской республике находится в заложниках «у бандитов на Банковой».
14 марта Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ).
В прошлом году Киев организовал масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь, ссылаясь на ее связь с Россией. Украинские власти приняли решения о запрете деятельности УПЦ. При этом в Верховную Раду был внесен проект закона о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства Киевом введены санкции.
На днях национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Власти Украины якобы установили нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. При этом подробности нарушений не приводились.