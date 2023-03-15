Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов

Министерство иностранных дел России ответило на заявление главы Минкульта Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской лавры.

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Как сообщила в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, свобода вероисповедания в бывшей советской республике находится в заложниках «у бандитов на Банковой».

14 марта Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ).

В прошлом году Киев организовал масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь, ссылаясь на ее связь с Россией. Украинские власти приняли решения о запрете деятельности УПЦ. При этом в Верховную Раду был внесен проект закона о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства Киевом введены санкции.