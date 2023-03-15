В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

В России предложено лишать гражданства за измену родине и дискредитацию проводимой специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.

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По его словам, об этом говорится в поправках в закон «О гражданстве». Они уже поступили в Думу.

«Такие поправки есть… связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены», — заявил депутат.

В проекте закона, принятом в первом чтении 5 апреля прошлого года, лишение российского гражданства предусматривалось, в том числе за преступления террористической направленности, а также совершение тяжких преступлений против государства, преступлений в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов.

Направленный в Думу документ предусматривает сокращение числа требований более чем к двумя десяткам категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Также предлагается расширить полномочия президента России по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.