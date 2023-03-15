В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

В России предложено лишать гражданства за измену родине и дискредитацию проводимой специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.
По его словам, об этом говорится в поправках в закон «О гражданстве». Они уже поступили в Думу.
«Такие поправки есть… связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены», — заявил депутат.
В проекте закона, принятом в первом чтении 5 апреля прошлого года, лишение российского гражданства предусматривалось, в том числе за преступления террористической направленности, а также совершение тяжких преступлений против государства, преступлений в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов.
Направленный в Думу документ предусматривает сокращение числа требований более чем к двумя десяткам категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Также предлагается расширить полномочия президента России по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Напомним, 14 марта депутаты Госдумы приняли законопроект, которым предусматривается защита участников спецоперации, включая добровольцев. Отныне за фейки о них можно лишиться свободы до 15 лет, а за дискредитацию – до 7 лет.