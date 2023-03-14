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22 минуты назад

Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ

ТАСС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на предложение ограничить роль России в возглавляемой им организации ответил, что это не в его полномочиях. Такую позицию он изложил во вторник, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, на сайте которого велась трансляция.

Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Многие считают, что с учетом войны и происходящих событий присутствие России [в МАГАТЭ] должно быть урезано, а некоторые дошли до крайности, предложив исключить ее из организации. Это международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым я не могу самостоятельно принимать решения об исключении страны из органов, отвечающих за разработку политики, или других инстанций", - заявил Гросси.

Политика,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,CSIS,
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