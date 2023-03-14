Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ

"Многие считают, что с учетом войны и происходящих событий присутствие России [в МАГАТЭ] должно быть урезано, а некоторые дошли до крайности, предложив исключить ее из организации. Это международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым я не могу самостоятельно принимать решения об исключении страны из органов, отвечающих за разработку политики, или других инстанций", - заявил Гросси.