В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

МИД оценил реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на позицию России по продлению зерновой сделки. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

МИД оценил реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look PressKonstantin Kokoshkin / Global Look Press

По словам Захаровой, заявления представителей США и ЕС по данному поводу «поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов».

«Понимаем, что принятое в Москве решение оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем"», — отметила она.

На Западе были уверены, что «все и дальше пойдет по выгодному им сценарию», подчеркнула представитель МИД. В частности, по нему подразумевалось, что российский сельхозэкспорт блокировался, а вывоз зерна из Украины «беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве», в том числе для оплаты оружия и боеприпасов.

Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку после истечения ее срока при одном условии. В частности, стороны соглашения должны снять ограничения на экспорт сельхозпродукции из России. В МИД России объяснили, что продление зерновой сделки на 60 дней эффективно для разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий