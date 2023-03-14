МИД оценил реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке

На Западе были уверены, что «все и дальше пойдет по выгодному им сценарию», подчеркнула представитель МИД. В частности, по нему подразумевалось, что российский сельхозэкспорт блокировался, а вывоз зерна из Украины «беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве», в том числе для оплаты оружия и боеприпасов.