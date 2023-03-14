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16 минут назад

Путин заявил о заинтересованности США в подрыве «Северных потоков»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что США теоретически» заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах РФ «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы поставлять свой сжиженный природный газ. Его слова приводит ТАСС.

Путин заявил о заинтересованности США в подрыве «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы — для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного — на 25-30% — дороже, чем российский», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин отметил, что Москве трудно заниматься собственным расследованием, поскольку ее специалистов не допускают на место происшествия. По его мнению, подрывы газопроводов могли осуществить специалисты при поддержке технологичного государства, любители и уж тем более украинские активисты не могли этого сделать. Путин назвал подобные версии «чушью».

При этом президент РФ допустил, что у «Северных потоков» все еще есть будущее, если того захотят западные партнеры.

«В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий», — добавил он.

По словам Путина, если у европейских партнеров возродиться «инстинкт национального интереса», то будущее у «Северных потоков» будет. Однако он считает, что это может произойти только если им об этом «скажут».

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,
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