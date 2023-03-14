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1 час назад

Москва выступила против расширения зерновой сделки до разблокировки российского экспорта

ТАСС

Срок в 60 дней, на которые, по мнению России, могла быть продлена черноморская зерновая инициатива, достаточен для достижения прогресса в выполнении меморандума Россия - ООН по доступу российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. Об этом заявил во вторник журналистам в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Отвечая на вопрос о том, почему предложен срок именно в 60 дней, а не какой-то другой, Вершинин сказал:

"Это наше решение. Увязывается с тем, что на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы добиться не на словах, а на деле прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН".

На вопрос о том, есть ли у российской стороны "план Б" на тот случай, если через 60 дней ничего не изменится, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства ответил: "Давайте с начала пройдем по этому пути [достижения прогресса в выполнении меморандума России и ООН]". Он также дал отрицательный ответ на вопрос о том, связан ли как-то срок в 60 дней с политическими событиями Турции.

МИД: зерновая сделка продлена

Не ультиматум, но четкий сигнал

Вершинин подчеркнул, что согласие России на продление зерновой сделки на 60 дней отнюдь не является ультиматумом.

"Это не ультиматум, это четкая, принципиальная открытая позиция российской стороны, - пояснил он. - Это означает, что по истечении периода в 60 дней мы посмотрим, какой прогресс достигнут в реализации нашего меморандума между ООН и РФ. И уже на этой основе будет определяться в том, что касается судьбы черноморской зерновой сделки и инициативы в целом".

Замглавы МИД РФ напомнил, что российские экономические операторы, судовые компании, финансовые учреждения, банки "сталкиваются со всеми теми барьерами и санкциями, которые активно вводились со стороны западных игроков, в первую очередь США, Великобритании, Евросоюза". В этой ситуации Россия не может продолжать делать вид, будто "все проходит гладко, без сбоев и перекосов в выполнении взаимоувязанных договоренностей". Поэтому российской стороной было принято решение продлить черноморскую зерновую инициативу только на 60 дней.

"Это важный серьезный сигнал того, что нужно добиваться реальных результатов, которые не на словах, а на деле облегчили бы беспрепятственный вывоз российского продовольствия и удобрений на мировой рынок", - резюмировал Вершинин.

Консультации в Женеве

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсекретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи он заявил, что Россия не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

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