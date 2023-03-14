Сложившаяся ситуация на Украине для России означает борьбу за существование российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что действия России на Украине являются не геополитической задачей, а задачей выживаемости для России.

Для нас это не геополитическая задача, а задача выживаемости российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей, — сказал глава государства в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ.

В январе Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда рассказал, что спецоперация России на Украине нацелена на прекращение боевых действий в Донбассе, которые продолжаются с 2014 года. По его словам, Москва сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, однако во время этих попыток ее «водили за нос».