Российский президент Владимир Путин прибыл в город Улан-Удэ. Там глава государства планирует провести встречу с главой республики Алексеем Цыденовым. Об этом пишет ТАСС.

В рамках своего визита президент намерен посетить авиационный завод. Также на повестке дня значится совещание в смешанном формате с властями города, на котором он обсудит вопросы реализации программы развития дальневосточных городов. Кроме того, у Путина запланирована встреча главой региона Алексеем Цыденовым.

Последний раз Путина приезжал в Бурятию 2017 году. Одной из главных тем совещания тогда была ликвидация последствий природных пожаров. От полыхающих пожаров весной 2017 года пострадало несколько населенных пунктов в Бурятии, а также Иркутской области.