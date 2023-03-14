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34 минуты назад

Путин прибыл в Улан-Удэ

Елена Прошина

Российский президент Владимир Путин прибыл в город Улан-Удэ. Там глава государства планирует провести встречу с главой республики Алексеем Цыденовым. Об этом пишет ТАСС.

В рамках своего визита президент намерен посетить авиационный завод. Также на повестке дня значится совещание в смешанном формате с властями города, на котором он обсудит вопросы реализации программы развития дальневосточных городов. Кроме того, у Путина запланирована встреча главой региона Алексеем Цыденовым.

Последний раз Путина приезжал в Бурятию 2017 году. Одной из главных тем совещания тогда была ликвидация последствий природных пожаров. От полыхающих пожаров весной 2017 года пострадало несколько населенных пунктов в Бурятии, а также Иркутской области.

До этого президент был в Бурятии в 2013 году. Тогда Путин посетил Ивoлгинcкий дaцaн, где пообщался c pyкoвoдcтвoм caнгxи. На coвeщaнии c пpeзидиyмoм Гoccoвeтa глава государства oбcyдил пpoблeмы лecнoй пpoмышлeннocти.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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