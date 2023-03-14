Захарова: Киев ищет послов, желающих разделить "славу Украине"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что украинский МИД опубликовал вакансии на должности послов в других странах. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кандидатов на должность посла Украины особенно сложно найти, хотя желающих и много. Он выразил уверенность, что на Украине есть "сильные и профессиональные люди", подходящие для этой должности, но либо МИД их пока не нашел, либо они сами еще не узнали о возможности взяться за "сверхсложную, но чрезвычайно необходимую работу" дипломата.

По словам Кулебы, более двух десятков стран до сих пор не имеют послов Украины, хотя "темпы дипломатической экспансии" страны растут, "особенно в Африке". Захарова пошутила по поводу дипломатических побед украинского Министерства иностранных дел, отметив, что теперь в стране помимо рядовых ищут еще и послов, которые захотят "разделить с Кулебой славу Украине".

"Днем с огнем шукают не только рядовых, но и послов. По маршруткам и ночным клубам с рейдами не пробовали еще? Учились бы у СБУ, слабаки", - написала Захарова.