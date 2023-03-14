В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
38 минут назад

Захарова: Киев ищет послов, желающих разделить "славу Украине"

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что украинский МИД опубликовал вакансии на должности послов в других странах. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Захарова: Киев ищет послов, желающих разделить "славу Украине"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кандидатов на должность посла Украины особенно сложно найти, хотя желающих и много. Он выразил уверенность, что на Украине есть "сильные и профессиональные люди", подходящие для этой должности, но либо МИД их пока не нашел, либо они сами еще не узнали о возможности взяться за "сверхсложную, но чрезвычайно необходимую работу" дипломата.

По словам Кулебы, более двух десятков стран до сих пор не имеют послов Украины, хотя "темпы дипломатической экспансии" страны растут, "особенно в Африке". Захарова пошутила по поводу дипломатических побед украинского Министерства иностранных дел, отметив, что теперь в стране помимо рядовых ищут еще и послов, которые захотят "разделить с Кулебой славу Украине".

"Днем с огнем шукают не только рядовых, но и послов. По маршруткам и ночным клубам с рейдами не пробовали еще? Учились бы у СБУ, слабаки", - написала Захарова.

В прошлом году Кулеба заявлял о "возвращении" страны в Африку, отношения с которой десятилетиями находились в упадке. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении специального представителя по Африке и Ближнему Востоку.

Политика,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,СБУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий