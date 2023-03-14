В Госдуме ответили на призыв ввести антироссийские санкции в Сербии

К призыву министра экономики Сербии Раде Баста ввести в стране антироссийские санкции следует отнестись с пониманием, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий рассказал Lenta.ru, что на данный момент Сербия осталась одной из немногих стран Запада, которая выступает против принятия ограничений.

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Сербия оставалась и остается одной из немногих стран, которая противилась принятию санкционных условий. Сейчас Запад ставит жесткие требования, и насколько Сербия это выдержит, будем смотреть, — пояснил Чепа.

По словам депутата, коллективный Запад и США уже на протяжении года предпринимают усилия, чтобы антироссийские санкции принесли им хоть какую-то пользу. Парламентарий отметил, что Вашингтон ищет любые возможности, чтобы воздействовать на те страны, которые отказываются вводить ограничения против России.