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52 минуты назад

В Госдуме ответили на призыв ввести антироссийские санкции в Сербии

News.ru

К призыву министра экономики Сербии Раде Баста ввести в стране антироссийские санкции следует отнестись с пониманием, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий рассказал Lenta.ru, что на данный момент Сербия осталась одной из немногих стран Запада, которая выступает против принятия ограничений.

В Госдуме ответили на призыв ввести антироссийские санкции в Сербии
Фото: ТАССТАСС

Сербия оставалась и остается одной из немногих стран, которая противилась принятию санкционных условий. Сейчас Запад ставит жесткие требования, и насколько Сербия это выдержит, будем смотреть, — пояснил Чепа.

По словам депутата, коллективный Запад и США уже на протяжении года предпринимают усилия, чтобы антироссийские санкции принесли им хоть какую-то пользу. Парламентарий отметил, что Вашингтон ищет любые возможности, чтобы воздействовать на те страны, которые отказываются вводить ограничения против России.

Министр экономики Сербии Раде Баста ранее заявил, что выступает за принятие антироссийских санкций. По его словам, Сербии приходится платить большую цену за неприсоединение к решению других европейских стран по этому вопросу. Кроме того, на главу государства Александра Вучича оказывается сильное давление.

Политика,Александр Вучич,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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