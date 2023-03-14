Госдума упростила выход из гражданства Украины

От украинского гражданства можно будет избавиться оперативно и без бюрократических проволочек. Такой закон, подготовленный депутатами разных фракций, приняла Госдума в первом чтении.

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Обладатели украинских паспортов перестанут считаться гражданами Украины в России, как только подадут соответствующее заявление в МВД или его территориальный орган.

Как объяснил один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, после этого запрещается использовать документы, которые подтверждают украинское гражданство или содержат указание на него. Если же будет обнаружено, что податель заявления не соблюдает обязательства, МВД обратится в ФСБ. Заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве автоматически признают недействительным. Повторную попытку избавления от гражданства Украины можно будет совершить только через десять лет с момента вынесения такого заключения.

В связи с принятием в состав России Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей число граждан РФ, имеющих одновременно гражданство Украины, значительно возросло, заявил член профильного комитета Артем Кавинов.

"В настоящее время граждане РФ, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам. А многие даже не знают, что у них это гражданство сохраняется", - добавил парламентарий.

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов считает, что принятие закона особенно актуально для государственных гражданских служащих. Если соискатель такой работы родился на Украине, то не может поступить на госслужбу в России, так как от него на основании действующего закона требуют документ, подтверждающий, что он не является украинским гражданином.