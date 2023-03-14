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1 час назад

25-летний депутат решил досрочно уйти из Госдумы

Lenta.ruиещё 5

25-летний депутат от Челябинской области Максим Гулин решил уйти из Госдумы. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий представителя партии «Новые люди» опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Из документа следует, что полномочия Гулина считаются сложенными с 13 марта. Постановление будет рассмотрено на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 марта.

В беседе с РБК депутат заявил, что планирует работать в Москве. О новом месте он пообещал сообщить позднее.

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