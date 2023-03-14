25-летний депутат решил досрочно уйти из Госдумы

25-летний депутат от Челябинской области Максим Гулин решил уйти из Госдумы. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий представителя партии «Новые люди» опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Из документа следует, что полномочия Гулина считаются сложенными с 13 марта. Постановление будет рассмотрено на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 марта.