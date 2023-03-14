Объекты украинских собственников в Крыму выставят на торги в июне

В Крыму первые национализированные объекты, принадлежавшие украинским собственникам, которые совершают недружественные действия в отношении России, выставят на аукцион в июне. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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В начале февраля, как писала «Парламентская газета», политик сообщил о планах, согласно которым вырученные от продажи такого имущества средства направят на обеспечение военнослужащих, участвующих в спецоперации. Решение о проведении торгов было принято крымским парламентом.

Тогда же Аксенов заметил, что исключений в рамках этого процесса делать не планируется, в том числе по передаче активов в аренду.

«Задача — максимальное количество объектов надо продать в текущем году. Объекты новые, надо принять, акты приема-передачи, проинвентаризировать, некоторые объекты без российских кадастровых работ. Подготовительная работа займет определенное время. Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся», — цитирует чиновника РИА «Новости».

По его словам, число объектов, подлежащих национализации с последующей продажей, растет, но точное их количество сейчас назвать затруднительно.